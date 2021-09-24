Степаненко выиграл 7-й Суперкубок Украины, больше – только у Срны

Всего у «Шахтера» 9 титулов

Фото: пресс-служба Шахтера

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко в 7-й раз стал обладателем Суперкубка Украины, сообщает пресс-служба УПЛ.

Всего «Шахтер» 9 раз выигрывал Суперкубок Украины. Больше всего титулов Суперкубка Украины у экс-игрока «Шахтера» Дарио Срны – 8 титулов. На третьем место по количеству побед в Суперкубках – Ярослав Ракицкий, у него 6 титулов.

Напомним, в матче за Суперкубок Украины «Шахтер» разгромил «Динамо» (3:0).

В турнирной таблице УПЛ «Динамо» пока опережает «горняков» на 3 балла.