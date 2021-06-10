Стороженко: «У «Металлиста-1925» нет никак проблем с аттестацией в УПЛ»

Сергей Стороженко / Фото: Twitter

Глава наблюдательного совета «Металлиста-1925» Сергей Стороженко рассказал о получении лицензии в УПЛ в следующем сезоне.

Поэтому проблем с аттестацией у нас нет. Прислали письмо, которое я, когда был вице-президентом ФФУ, такое письмо не подписал бы. «У вас менеджер, занимающийся экономикой клуба, не имеет высшего экономического образования», – говорится в письме. Мелочи всякие разные. Нельзя не выдать аттестат, имея такие замечания. Нет никаких замечаний, которые препятствовали бы выдаче аттестата на право участия «Металлист-1925» в УПЛ.