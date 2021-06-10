«Металлист-1925» назвал задачу на УПЛ
Стороженко: «У «Металлиста-1925» нет никак проблем с аттестацией в УПЛ»
Со следующего сезона харьковский клуб будет выступать в элитном дивизионе
Сергей Стороженко / Фото: Twitter
Глава наблюдательного совета «Металлиста-1925» Сергей Стороженко рассказал о получении лицензии в УПЛ в следующем сезоне.
– Нет никаких проблем, мы полностью соответствуем аттестации футбольного клуба УПЛ. В 2002 году систему аттестации футбольных клубов в Украине разработал и внедрил я. Более того, помогал UEFA отточить это в Европе, наша страна была пилотным проектом. Я еще защитил кандидатскую диссертацию на тему внедрению лицензирования футбольных клубов. Что из себя представляет система аттестации, я хорошо знаю.
Поэтому проблем с аттестацией у нас нет. Прислали письмо, которое я, когда был вице-президентом ФФУ, такое письмо не подписал бы. «У вас менеджер, занимающийся экономикой клуба, не имеет высшего экономического образования», – говорится в письме. Мелочи всякие разные. Нельзя не выдать аттестат, имея такие замечания. Нет никаких замечаний, которые препятствовали бы выдаче аттестата на право участия «Металлист-1925» в УПЛ.
Напомним, кроме «Металлиста-1925» в УПЛ будут выступать «Черноморец» и «Верес».
Комментарии 0