Судаков: «Для команды Шевченко настоящий авторитет и пример»

Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился своим отношением к подходу к работе тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко.

Да он всем сразу понравился – ребята об этом постоянно говорят. Поэтому команда сразу приняла новые идеи и поверила, что цель может быть достигнута. Первое место в Лиге наций, победы над Сербией, Португалией, Швейцарией и Испанией – все это было не случайно, а благодаря упорной и продуманной работе. Могу об этом судить, проведя в этой команде даже несколько недель.

Первый разговор с Андреем Шевченко? Как таковой, официальной беседы не было. Главный тренер сказал мне несколько фраз, и я приступил к работе. Волнение, конечно, присутствовало, все-таки такая личность. Для всей команды Андрей Николаевич настоящий авторитет и пример, как нужно идти к успеху.

Первые тренировки носили больше физический характер. Я не могу сказать, что у меня в футбольной карьере было много тестов — к счастью, методики подготовки в нашей стране поменялись, и мне не довелось бегать Купера, семь по 50 и так далее. Хотя, думаю, что справился бы. Во всяком случае, что в «Шахтере» зимой, что в сборной сейчас тест под названием «Йо-йо» я сдал лучше всех.

Мне, кстати, Андрей Николаевич помогал. Когда я остался сдавать норматив уже один, он со мной бежал и подбадривал.