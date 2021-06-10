Судаков: «Для команды Шевченко настоящий авторитет и пример»
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился своим отношением к подходу к работе тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко.
В принципе, как и любой мальчишка, играющий в футбол, я мечтал попасть в сборную Украины. Тем более, после того как выступал за юношеские и молодежную команды страны. Все мы видели, как изменилась сборная с приходом Андрея Шевченко, какую игру она начала показывать. Лично мне такой комбинационный, позиционный футбол был по душе с самого детства.
Да он всем сразу понравился – ребята об этом постоянно говорят. Поэтому команда сразу приняла новые идеи и поверила, что цель может быть достигнута. Первое место в Лиге наций, победы над Сербией, Португалией, Швейцарией и Испанией – все это было не случайно, а благодаря упорной и продуманной работе. Могу об этом судить, проведя в этой команде даже несколько недель.
Первый разговор с Андреем Шевченко? Как таковой, официальной беседы не было. Главный тренер сказал мне несколько фраз, и я приступил к работе. Волнение, конечно, присутствовало, все-таки такая личность. Для всей команды Андрей Николаевич настоящий авторитет и пример, как нужно идти к успеху.
Первые тренировки носили больше физический характер. Я не могу сказать, что у меня в футбольной карьере было много тестов — к счастью, методики подготовки в нашей стране поменялись, и мне не довелось бегать Купера, семь по 50 и так далее. Хотя, думаю, что справился бы. Во всяком случае, что в «Шахтере» зимой, что в сборной сейчас тест под названием «Йо-йо» я сдал лучше всех.
Мне, кстати, Андрей Николаевич помогал. Когда я остался сдавать норматив уже один, он со мной бежал и подбадривал.
Судаков также рассказал о своем пути во взрослый футбол.
Комментарии 0