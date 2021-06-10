Судаков: «Сначала меня не хотели брать в школу «Горняка-Спорт»

Георгий Судаков / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков рассказал о том, как начал профессиональную карьеру футболиста.

Родители у меня, кстати, спортивные: папа играл в футбол на любительском уровне, а мама занималась гандболом и баскетболом. Какие-то задатки от них передались, потому что у меня сразу начало получаться бежать, обыгрывать, бить. Словом, старшие ребята с коробки никогда не прогоняли.

Я занимался в школе «Горняка-Спорт», хотя меня сначала не хотели туда брать – был маленького роста. Кстати, когда клубу было 25 лет, меня приглашали на праздник – приятно такое внимание. Хотя в 10 лет я уже уехал в академию «Металлиста».

Там было очень круто, наша команда 2002 года рождения была лучшей по Украине. Нам с детства прививали атакующий футбол, требовали комбинационной игры, не запрещали идти в обводку даже на своей половине поля. В Харькове с нас не требовали результат – только качество игры.

Наиболее яркое впечатление от детского футбола? Ну, оно не самое положительное, но самое поучительное. С «Металлистом» U-14 мы, будучи, как я уже говорил, намного сильнее всех, играли стыковые матчи против «Черноморца».

Дома победили со счетом 2:0, хотя могли забить и больше, но в итоге по сумме двух поединков… уступили в серии послематчевых пенальти. С тех пор я и усвоил, что в футболе нужно быть максимально собранным, несмотря ни на что, и побеждать на поле, а не на бумаге.

Первые футбольные деньги заработал в 11 лет. В «Металлисте» мне впервые сделали стипендию в размере 500 гривен, и два месяца спустя я отправился в магазин и купил себе новые бутсы за 750. Этот эпизод останется в памяти навсегда, ведь раньше играл в обуви, которую мне кто-то отдавал. А тут – прямо из магазина! Сколько сейчас пар бутс? Да много, у меня ведь контракт с Adidas. На Евро взял с собой две пары. Надеюсь, понадобятся не только на тренировках.

После начала войны в «Металлисте» наступили тяжелые времена, и в 2016 году я уехал в «Шахтер». Конечно, в U-19 и U-21 тут был очень серьезный уровень. Топ-клуб – ничего не скажешь. Мне запомнилось много победных матчей, участие в Юношеской лиге UEFA. Переломный момент случился в 16 лет, я еще не перешел даже в выпускной класс, а меня Андрес Карраско уже позвал в U-19.

Но определяющим был прошлый год. Пандемия внесла много корректив и в футбол. До такой степени, что я даже дебютировал в Лиге чемпионов. В матче против «Реала»! Еще раньше получил первый вызов в состав молодежной сборной Украины, а потом слетал в Швейцарию с национальной командой. Да и Евро перенесли тоже в прошлом году, и благодаря этому я теперь попаду на такой турнир...