Судаков: «Нет права на ошибку в матче с «Черноморцем», мы последние года 3 не выигрывали кубок»

Матч начнется в 19:30

Георгий Судаков / Фото: Twitter

Защитник «Шахтера» Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча с «Черноморцем» в 1/8 финала Кубка Украины. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

«Нет права на ошибку. Один матч, который нужно только выигрывать. В Кубке проиграл – вылетел, нельзя допускать таких ошибок.

По-моему, мы последние 3 года не выигрывали Кубок. В этом году надо выиграть»



Онлайн трансляция матча «Черноморец» – «Шахтер».