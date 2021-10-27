Воспитанник «Динамо»: «На сегодня принял бы предложение от «Шахтера»
Судаков: «Нет права на ошибку в матче с «Черноморцем», мы последние года 3 не выигрывали кубок»
Матч начнется в 19:30
Георгий Судаков / Фото: Twitter
Защитник «Шахтера» Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча с «Черноморцем» в 1/8 финала Кубка Украины. Его слова приводит пресс-служба «горняков».
«Нет права на ошибку. Один матч, который нужно только выигрывать. В Кубке проиграл – вылетел, нельзя допускать таких ошибок.
По-моему, мы последние 3 года не выигрывали Кубок. В этом году надо выиграть»