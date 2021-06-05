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Забарный и Судаков замкнули тройку самых молодых игроков Евро-2020

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Футбол Сборная Украины
13:03
Забарный и Судаков замкнули тройку самых молодых игроков Евро-2020
Илья Забарный / Фото - Getty Images

Все национальные сборные огласили окончательные заявки на Евро-2020. Единственным несовершеннолетним игроком на турнире станет англичанин Джуд Беллингем (29 июня 2003 года рождения).

У хавбека «трех львов» большой отрыв от представителя Испании Педри (25 ноября 2002 года). Замыкают тройку самых молодых футболистов игроки сборной Украины Илья Забарный и Георгий Судаков, родившиеся в один день – 1 сентября 2002 года.

Пятым стал вингер команды Чехии Адам Гложек. Он появился на свет 25 июля 2002 года.

Ранее Судаков поделился мыслями о том, что позволило ему попасть в окончательную заявку сборной на Евро.

Сергей Стаднюк
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Теги

Илья Забарный Георгий Судаков Джуд Беллингем Педри

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