Судаков: «Всегда радуюсь, когда у Мудрика идет игра. Я разминался на «Бернабеу», а ему все хлопают»

Полузащитник «Шахтера» лестно высказался о своем одноклубнике

Георгий Судаков / Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков высказался об успехах Михаила Мудрика. Игрока цитирует пресс-служба «горняков».

«Мы, молодые, все между собой общаемся. Мы очень рады, когда у кого-то из нас получается, игра идет. И все радуются за это, даже гордятся этим, что он может – значит, мы тоже можем.

Это даже круто в том плане, что ему «Сантьяго Бернабеу» поаплодировал. Не знаю его эмоции, но это, наверно, не передать словами. Я стоял, разминался, а ему все хлопают. Он действительно хорошо играл. Мне кажется, после этой игры он почувствовал уверенность и показывает то, на что реально способен».



Ранее UEFA включил Мудрика в список перспективных игроков Европы, за которыми стоит следить в 2022-м.