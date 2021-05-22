Кавани: «С гордостью ношу футболку «Манчестер Юнайтед»
Сульшер общался с Роналду о возвращении в «Манчестер Юнайтед»
Португалец не против сменить клуб летом
14:22
Фото: Sky Sport Italia
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может все еще может оказаться в «Манчестер Юнайтед».
36-летний игрок провел переговоры с тренером МЮ Уле-Гуннаром Сульшером. Как утверждает AS, португалец дал понять, что не против вернуться в команду.
Роналду примет решение о своем будущем после того, как завершится чемпионат Италии. Команда может не попасть в Лигу чемпионов.
Ранее Роналду опроверг возвращение в «Спортинг».
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