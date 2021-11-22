Сульшер впервые высказался после отставки из МЮ

Оле-Гуннар Сульшер / фото - Marca

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал для пресс-службы «дьяволов» свое увольнение из клуба:

Я не хочу отвечать на все… Журналисты будут спрашивать меня об интервью, но нет, я не собираюсь давать никаких интервью. Я ухожу через парадную дверь, потому что, думаю, все знают, что я отдал все ради этого клуба. Этот клуб значит для меня все. К сожалению, я не смог добиться желаемых результатов, и мне пора уйти.

Очень, очень горжусь, оглядываясь назад. Сначала ты был игроком, потом тренером резервной команды, затем следующая работа, та единственная мечта и единственное, что еще не было сделано, — это управлять клубом, и теперь я это сделал.

Это доставляло удовольствие с первой до последней минуты, поэтому я должен поблагодарить всех игроков, потому что с тех пор, как я пришел, они были на высоте. Некоторые приходили, кто-то уходил, но со всеми было приятно работать. Прежде всего я хочу поблагодарить совет директоров и владельцев за предоставленную мне возможность, потому что она бывает не у всех, а у меня она была.

Для меня большая честь и привилегия, что мне доверили вести клуб вперед, очень надеюсь, что оставлю его в лучшем состоянии, чем когда пришел».