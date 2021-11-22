Срна: «Посмотрел 15 минут матча «Черноморец» – «Динамо» и убедился, что наши арендованные против нас играть не будут»
Сумма с пятью нулями. Полузащитник «Черноморца» перейдет в «Александрию»
Хавбек сменит команду
22 ноября 14:39
Фото: ФК Черноморец
«Александрия» близка к трансферу полузащитника «Черноморца» Артура Авагимяна.
Стороны близки к соглашению по футболисту. За 24-летнего игрока заплатят сумму с пятью нулями, сообщает журналист Михаил Спиваковский.
Контракт хавбек с новым клубом подпишет долгосрочный. О деталях не сообщается.
Авагимян забил четыре мяча в нынешнем сезоне. Он должен стать заменой Кириллу Ковальцу, который выбыл из-за травмы до конца сезона.
Кроме Авагимяна «Александрия» также рассматривает приобретение игрока «Десны» Владислава Калитвинцева.