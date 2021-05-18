«Суонси» и «Борнмут» победили в первых полуфиналах плей-офф за выход в АПЛ
В первых матчах полуфинала плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ «Борнмут» и «Суонси» добыли минимальные победы над «Брентфордом» и «Барнсли» соответственно.
Переиграть соперника с голом на выезде помог Айю. Забитый мяч Данджумы принес домашнюю победу «Борнмуту».
Ответные встречи будут сыграны 22 мая.
Чемпионшип. Плей-офф за выход в АПЛ, полуфиналы, 1-е матчи
«Борнмут» – «Брентфорд» 1:0
Гол: Данджума, 55
«Борнмут»: Бегович, Смит, Картер-Викерс, Кук (Мифем, 45), Келли, Лерма, Биллинг, Брукс (Уилшер, 81), Пирсон (Стэйси, 72), Данджума, Соланке.
«Брентфорд»: Райя, Роэрслев (Генри, 58), Пиннок, Янссон, Йенсен (Годдос, 86), Нергор, Янельт (Дальсгор, 73), Канос, Фосу (Маркондес, 59), Тоуни, Форсс (Мбемо, 58).
Предупреждения: Роэрслев, Янссон
«Барнсли» – «Суонси» 0:1
Гол: Айю, 39
«Барнсли»: Коллинз, Гелик, Сиббик, Андерсен, Бриттан, Палмер (Уильямс, 78), Моуэтт, Фризер (Моррис, 46), Стайлз, Вудроу, Дике (Адебойеджо, 88).
«Суонси»: Вудмен, Бидуэлл, Нотон, Геи, Кабанго, Граймз, Фултон, Айю, Хурихэйн, Лоу, Каллен (Раутледж, 69).
Предупреждение: Айю
Комментарии 0