Супряга появился на замену «Сампдории», но покинул поле спустя 20 минут игры

Форвард дебютировал в Италии

Фото: goal.com

«Сампдория» разгромила «Сассуоло» (4:0) в матче 24 тура Серии А.

Генуэзцы забили два быстрых мяча, но в первом тайме травму получил Маноло Габбьядини и на 36-й минуте Владислав Супряга дебютировал за команду, появившись на замену.

Впрочем, в начале второго тайма украинца заменили. В сумме он отыграл более 20 минут в матче.

К слову, вышедший на замену Супряги Андреа Конти забил третий мяч спустя пару минут.

Супряга перешел в «Сампдорию» в начале недели.