Сабо: «Супряга нулевой, не мог забить гол с четырех метров»
Супряга выйдет в стартовом составе «Динамо» на «Барселону»
Команды начнут игру в 19:45
20 октября 18:57
Владислав Супряга / Фото: Футбол 24
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Барселоны» на очный матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Буяльский, Супряга
Запасные: Бойко, Шабанов, Тымчик, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Гармаш, Витиньо, Рамирес, Шкурин
«Барселона»: тер Стеген, Дест, Пике, Мингеса, Альба, Лангле, Бускетс, Люк де Йонг, Френки де Йонг, Гави, Депай
Запасные: Неьл, Пенья, Бальде, Умтити, Пуч, Демир, Роберто, Гонсалес, Коутиньо, Фати, Агуэро.
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