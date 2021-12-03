Суркис кусает локти. Яремчук заинтересовал «Барселону»

В свое время форвард «Бенфики» оказался ненужен «Динамо»

Роман Яремчук / Фото - Бенфика

Каталонская «Барселона» отказалась от варианта с приобретением нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает Diario Gol.

По информации источника, «сине-гранатовых» оттолкнула высокая трансферная стоимость уругвайца. Руководство клуба переключилось на более экономный вариант с его одноклубником Романом Яремчуком.

Отмечается, что выступления украинца привлекли внимание президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Форвард «орлов» не является приоритетным вариантом, а главный тренер Хави с осторожностью относится к его кандидатуре. Тем не менее, интерес сохраняется.

В «Бенфику» украинец перебрался летом 2021 года из «Гента». В бельгийский клуб, в свою очередь, форвард перебрался из «Динамо», где не убедил тогдашний тренерский штаб. Transfermarkt оценивает игрока в 17,5 млн евро.

Ранее в португальской прессе сообщалось, что Яремчук потерял доверие главного тренера «Бенфики».