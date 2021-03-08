Суркис: «Мы с Луческу не обращаем внимания на болельщиков, которые пытаются что-то продемонстрировать»

Президент «Динамо» Игорь Суркис в комментарии программе «Профутбол» поблагодарил болельщиков на поддержку команды в последних матчах.

«Колос» – непростой соперник для всех клубов УПЛ. Это очень организованная команда, видно тренерскую руку, президента. Победа в Кубке для них – прямой путь в еврокубки. В этой встрече они отдали все силы.

Атмосфера на стадионе была великолепной. Настоящие болельщики болеют за «Динамо», а на тех, кто что-то пытается продемонстрировать, ни я, ни Луческу не обращаем внимание. Меня интересует только игра моей команды.

«Динамо» тяжело выступать одновременно в трех турнирах, тем более перелеты. Но у «Динамо» всегда цель – побеждать. Мы ставим цель выиграть Кубок Украины. В Лиге Европы нет слабых команд. Кто бы нам не попался, все – сильные и амбициозные команды. «Вильярреал» – сильная команда из сильнейшего чемпионата, в котором достойно играет. Надо настраиваться и играть. Если хотим прогрессировать, должны постараться пройти как можно дальше».