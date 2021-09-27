Игрок «Динамо»: «Добыли важные три очка после неудачного результата с «Шахтером»
Суркис – об уходе Жерсона: «Вел себя неадекватно»
Вингера отправили в аренду во Францию
27 сентября 07:41
Игорь Суркис / фото - dynamo.kiev
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал переход Жерсона Родригеша в «Труа» этим летом:
«Родригес - очень сильный футболист. Но он считал, и говорил об этом в слух, что он должен быть футболистом основного состава, и нив коем случае его нельзя менять, ни в коем случае он не должен не играть определенные игры. Чего у Луческу быть не может. И еще вел себя неадекватно.
Поэтому мы его отдали в аренду с правом выкупа. На сегодняшний день незаменимых нет».
По окончанию текущей аренды французский клуб выкупит игрока за 4.5 миллиона евро.
В новом чемпионате люксембуржец провел 4 матча и уже успел забить дебютный гол.
Напомним, экс-партнер Жерсона по «Шерифу» рассказал о выходках футболиста во времена игры за молдавский клуб.
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