Суркис: «Отсутствие Луческу в начале чемпионата сказалось на молодых ребятах»

Игорь Суркис / Фото - Obozrevatel

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил в эфире программы «Великий футбол» выступления команды на старте сезона в УПЛ. Также глава столичного клуба рассказал о влиянии главного тренера Мирчи Луческу на молодых игроков.

Только его разбор всех матчей, подготовка к поединкам, дает возможность добиваться положительных результатов. Я даже не представляю, как бы развивалась команда без него.

Шапаренко на данный момент прогрессирует быстрее, чем можно было представить. Миколенко, Забарный, Сирота, Цыганков – сегодня эти футболисты также прогрессируют. И я, как президент клуба, не имею права не дать им возможности продолжать это делать. А если мы купим легионеров, то они должны играть.