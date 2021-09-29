Суркис: «Возвращение Коломойского было бы плюсом. Бросить «Днепр» было предательством»

Суркис и Коломойский / Фото - УНИАН

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал в эфире программы «Великий футбол» частое присутствие Игоря Коломойского на украинских стадионах в последнее время.

Но те команды, которые он финансировал частично, играли с его коллективами ожесточеннее, чем с любым другим. Так что Коломойский был честен в футболе, и нельзя сказать, что «Арсенал», «Кривбасс» или Львов («Карпаты) где-то подыгрывали.

Возвращение таких людей, как Ярославский, Коломойский, любящих футбол, убрав всю предысторию о продаже «Металлиста» и ухода команды в небытие, было бы плюсом. Давайте уберем политику. Коломойский пришел на матч с «Шахтером», изъявил желание поддержать «Динамо» в матче с «Бенфикой». Пусть приходят, хочется драйва в каждом туре.