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Сувенирные магазины Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут проверены на наличие в них новой формы сборной Украины

Россияне никак не могут успокоиться
Футбол Евро-2020
23:38
Сувенирные магазины Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут проверены на наличие в них новой формы сборной Украины
Фото: Twitter

Сувенирные магазины Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут проверены на наличие в них новой формы сборной Украины, сообщает Интерфакс.

Это будет сделано в связи с тем, что экспертиза оценила форму сборной Украины как посягательство на территориальную целостность России, а также сравнила ее с другими формами экстремизма.

Пока неизвестно, какое наказание грозит сувенирному магазину в случае наличия формы сборной Украины в нем.

Напомним, новая форма сборной Украины с изображением границ страны вместе с Крымом вызвала бурю негодования в российском медиа-пространстве.

Петр Приходько
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Теги

сборная России (футбол)

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