Сборная Украины – Эриксену: «Держись, Кристиан, мы с тобой»
Сувенирные магазины Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут проверены на наличие в них новой формы сборной Украины
Россияне никак не могут успокоиться
Фото: Twitter
Сувенирные магазины Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут проверены на наличие в них новой формы сборной Украины, сообщает Интерфакс.
Это будет сделано в связи с тем, что экспертиза оценила форму сборной Украины как посягательство на территориальную целостность России, а также сравнила ее с другими формами экстремизма.
Пока неизвестно, какое наказание грозит сувенирному магазину в случае наличия формы сборной Украины в нем.
Напомним, новая форма сборной Украины с изображением границ страны вместе с Крымом вызвала бурю негодования в российском медиа-пространстве.
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