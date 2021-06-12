Сувенирные магазины Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут проверены на наличие в них новой формы сборной Украины

Россияне никак не могут успокоиться

Фото: Twitter

Сувенирные магазины Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут проверены на наличие в них новой формы сборной Украины, сообщает Интерфакс.

Это будет сделано в связи с тем, что экспертиза оценила форму сборной Украины как посягательство на территориальную целостность России, а также сравнила ее с другими формами экстремизма.

Пока неизвестно, какое наказание грозит сувенирному магазину в случае наличия формы сборной Украины в нем.

Напомним, новая форма сборной Украины с изображением границ страны вместе с Крымом вызвала бурю негодования в российском медиа-пространстве.