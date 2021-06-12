Павелко: «Итог переговоров с UEFA – наша победа»

Андрей Павелко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал в эфире программы «Великий футбол» о результатах переговоров с UEFA по поводу новой формы сборной Украины.

Невозможно сказать, что мы сделали ошибку. Я уверен, что это наша тоже победа, первая победа. Итог сегодняшних переговоров с UEFA, и они это подтвердили, что это теперь навсегда принимается как позиция Украины. Это уже наша эмблема, которая будет работать в будущем на века.

Я уверен, что ради этого стоило начинать, для того, чтобы через много-много лет мы всегда гордились тем, что наши сборные, наши игроки, играют и чувствуют энергетику болельщиков нашей страны. «Слава Украине!» – «Героям слава!».