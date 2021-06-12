Павелко: «Итог переговоров с UEFA – наша победа»
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал в эфире программы «Великий футбол» о результатах переговоров с UEFA по поводу новой формы сборной Украины.
Я сразу сказал, что мы видим насколько для болельщика это важный вопрос и в том числе болельщики поднимают вопрос, что если не будет урегулирован именно этот момент, то вплоть до снятия команды с чемпионата Евро-2020. Я думаю, надо разделять, то, что мы должны были найти компромисс между решением UEFA, хотя мы несколько раз на этом настаивали, что мы за полгода до этого согласовали все наши лозунги, все наши надписи, и они были согласованы согласно всем правилам UEFA.
Невозможно сказать, что мы сделали ошибку. Я уверен, что это наша тоже победа, первая победа. Итог сегодняшних переговоров с UEFA, и они это подтвердили, что это теперь навсегда принимается как позиция Украины. Это уже наша эмблема, которая будет работать в будущем на века.
Я уверен, что ради этого стоило начинать, для того, чтобы через много-много лет мы всегда гордились тем, что наши сборные, наши игроки, играют и чувствуют энергетику болельщиков нашей страны. «Слава Украине!» – «Героям слава!».
Напомним, согласно решению организации, слоган «Героям Слава!» на футболке сборной Украины должен быть прикрытым.
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