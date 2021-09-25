Сын легендарного Мальдини в дебютном матче за «Милан» голом помог команде одержать победу
В матче шестого тура Серии А «Специя» принимала «Милан» на своем поле.
Лишь во втором тайме мяч впервые оказался в воротах. Отличился дебютант «Милана» Даниэль Мальдини – сын легендарного экс-защитника «россонери» Паоло Мальдини.
На 80-й минуте хозяева смогли отыграться, но вышедший с замены Браим Диас очередным голом принес миланцам победу.
Серия А, 6-й тур
«Специя» – «Милан» 1:2
Голы: Верде, 80 – Мальдини, 48, Диас, 86
«Специя»: Зут, Амьян, Николау, Христов, Бастони, Сала (Верде, 65), Бурабия, Маджоре (Феррер, 64), Антист (Манай, 65), Нзола, Джаси (Стрелец, 79).
«Милан»: Меньян, Калулу (Калабрия, 72), Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессиэ (Браим Диас, 82), Салемакерс, Тонали, Жиру (Пеллегри, 46), Ребич (Рафаэл Леау, 46), Мальдини (Беннасер, 59).
Предупреждения: Сала (25), Мальдини (58), Николау (89), Эрнандес (90).
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