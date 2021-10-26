Сын Реброва: «У папы есть амбиции возглавить сборную Украины»

Этим летом специалист мог оказаться у руля «сине-желтых»

Сергей Ребров / фото - Eurosport

Дмитрий Ребров, сын экс-тренера «Динамо», а ныне наставника «Аль-Айна» Сергея Реброва рассказал о карьере своего отца.

Действительно ли Сергей Ребров вел переговоры со сборной Украины?

«Думаю, это не секрет. Я с ним не так много говорил на эту тему. Да, какие-то переговоры были. Когда я с ним общался по этому поводу, то он не утверждал, что это близко и может произойти. Говорил, что ведутся какие-то переговоры между клубом и УАФ. Вот и все, что я знаю».

Не получилась из-за контракта с «Аль-Айном»? Клуб не захотел его отпускать?

«Я не знаю, не захотел ли отпускать его клуб, но он подписал контракт с «Аль-Айном» и некрасиво было бы уходить из этой команды просто так. Думаю, нужно было проявить уважение к клубу. Отец не хотел покидать команду на своих условиях. Это должно было удовлетворить обе стороны».

У него контракт с «Аль-Айном» до лета 2022 года?

«Да. Многие писали, что до 2025 года, но это не правда».

Он планирует отработать его до конца?

«Думаю, да».

У него есть в планах после окончания контракта с «Аль-Айном» поработать со сборной Украины?

«Если будет такая возможность, то конечно. Но сейчас с командой работает Александр Петраков и думаю, если у него все получится, то у него будет возможность остаться во главе сборной Украины. У папы есть амбиции возглавить сборную Украины, если это будет этим летом или в будущем».

Почему Сергей Станиславович ушел из «Ференцвароша»?

«Я смотрел все матчи «Ференцвароша» за три года. Очень сильно переживал за команду и отца. Были какие-то разногласия с руководством «Ференцвароша». Я сильно его не спрашивал об этом».

Ребров вошел в историю «Ференцвароша», завоевав столько титулов и выйдя в Лигу чемпионов, и со стороны показалось, что с ним не очень красиво попрощались.

«Я согласен. В твиттере много общаюсь с болельщиком «Ференцвароша» Сабольчем и он мне говорил, что отец ‒ это легенда клуба. Даже извинялся за такое отношение руководства к нему. Также Сабольч сказал, что фанаты очень расстроились, когда отец ушел».

Отец с тобой советуется, когда переходит в новые команды?

«Спрашивает, но я не хочу ему навязывать свое мнение и давать советы. Думаю, отец знает лучше меня».

Этим летом специалист сменил венгерский клуб на «Аль-Айн». Именно из-за контракта с катарцами он не смог возглавить сборную Украины.

Напомним, Ребров мог оказаться в «Карате».