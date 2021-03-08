Форвард «Олимпика»: Арбитр так и не ответил, почему не засчитал мой гол «Шахтеру»
Таддеус Нкенг: «Агент сказал мне, что «Олимпик» – большой клуб»
Нападающий донецкой команды – об украинском футболе
Таддеус Нкенг / Фото - bfootball.com.ua
Форвард «Олимпика» Таддеус Нкенг рассказал, почему принял предложение от донецкой команды.
Что ты знаешь об украинском футболе?
«Знаю, что он является более физическим и менее тактическим. Зато хочу отметить тактичность на поле и большие скорости в игре. Нужно быть очень внимательным, чтобы не потерять контроль над игрой».
Кто твой лучший друг в «Олимпике»?
«Я дружу со всеми футболистами команды, но мой лучший друг – Макси Тейшейра, знаете его? Он особенный для меня».
С кем-то советовался перед переходом в «Олимпик»?
«Конечно, советовался. Я разговаривал со своим агентом, он сказал, что я нужен «Олимпику», что это действительно большой клуб, поэтому мне стоит переехать туда и показать, что я могу. После этого разговора с агентом я согласился на переход и поэтому сейчас играю за «Олимпик».
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