Таддеус Нкенг: «Агент сказал мне, что «Олимпик» – большой клуб»

Таддеус Нкенг / Фото - bfootball.com.ua

Форвард «Олимпика» Таддеус Нкенг рассказал, почему принял предложение от донецкой команды.





Что ты знаешь об украинском футболе?





«Знаю, что он является более физическим и менее тактическим. Зато хочу отметить тактичность на поле и большие скорости в игре. Нужно быть очень внимательным, чтобы не потерять контроль над игрой».





Кто твой лучший друг в «Олимпике»?





«Я дружу со всеми футболистами команды, но мой лучший друг – Макси Тейшейра, знаете его? Он особенный для меня».





С кем-то советовался перед переходом в «Олимпик»?





«Конечно, советовался. Я разговаривал со своим агентом, он сказал, что я нужен «Олимпику», что это действительно большой клуб, поэтому мне стоит переехать туда и показать, что я могу. После этого разговора с агентом я согласился на переход и поэтому сейчас играю за «Олимпик».



