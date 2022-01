Так не встречали даже Роналду и Месси. Видео безумного приема Мареза алжирскими фанатами

Рияд Марез / фото - Atalyar

Сегодня, 11-го января в 15:00 начался матч Кубка африканских наций между Алжиром и Сьерра-Леона.

Перед игрой алжирские болельщики устроили безумный прием главной звезде своей сборной – вингеру «Манчестер Сити» Рияду Марезу.

Толпа фанатов собралась встретить алжирский автобус перед стадионом «Джапома» в Камеруне.

Полиция с трудом сумела сдержать рвущихся к футболисту болельщиков, когда тот вышел из клубного автобуса.

School children going crazy as Algeria arrived for their game this afternoon in Douala.



Kids wanted to see Rihad Mahrez badly..



#AFCON2021

pic.twitter.com/UcEsOFTEdV