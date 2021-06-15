Такого мы не видели полтора года. Битком забитый стадион в Будапеште во время матча Венгрия – Португалия

Кадры, во время просмотра которых забываешь о существовании коронавирусной реальности

Фото: Twitter В матче 1-го тура Евро-2020 Венгрия принимает Португалию в Будапеште. Стоит отметить, что арене в Будапеште разрешено заполнить трибуны на 100% из-за хорошей ситуации с коронавирусом. Мы уже забыли, как выглядит полноценный футбольный матч. На матче присутствует 61 тысяча зрителей.

Видео трансляция матча Венгрия – Португалия. Онлайн трансляция матча Венгрия – Португалия.

Петр Приходько