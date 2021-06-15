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Такого мы не видели полтора года. Битком забитый стадион в Будапеште во время матча Венгрия – Португалия

Кадры, во время просмотра которых забываешь о существовании коронавирусной реальности
Футбол Евро-2020
19:20
Такого мы не видели полтора года. Битком забитый стадион в Будапеште во время матча Венгрия – Португалия
Фото: Twitter

В матче 1-го тура Евро-2020 Венгрия принимает Португалию в Будапеште.

Стоит отметить, что арене в Будапеште разрешено заполнить трибуны на 100% из-за хорошей ситуации с коронавирусом. Мы уже забыли, как выглядит полноценный футбольный матч. На матче присутствует 61 тысяча зрителей.


Видео трансляция матча Венгрия – Португалия.

Онлайн трансляция матча Венгрия – Португалия.

Петр Приходько
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Теги

Венгрия - Португалия сборная Португалии (футбол)

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