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Теплые слова соперников в класико. Анчелотти поддержал Кумана после матча
Тренер «Реала» пожелал удачи коллеге
22:35
Анчелотти и Куман / Фото: Getty Images
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обратился к наставнику «Барселоны» Рональду Куману после очной встречи в Примере (2:1). Слова Анчелотти попали в кадр трансляции. Его цитирует Mundo Deportivo.
«Это сложная работа, но ты должен продолжать».
«Барселона» идет на 9-м месте в Примере после поражения от «Реала». «Реал» пока второй, отставая от «Сосьедада» на 1 очко.
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