Тете: «Конечно, верил во время 3:0 с «Реалом», что доведем до победы»
Полузащитник «Шахтера» Тете поделился воспоминаниями о матчах против «Реала» в прошлом сезоне ЛЧ.
О чем год назад говорили футболисты, когда узнали, что против «Реала» не сможет сыграть целая группа футболистов?
«Наша команда сильна именно из-за этого. Предстоял сложный матч, плюс нет игроков, а нам нужно 11 футболистов в старте. У нас они были, мы добились достойной победы».
Когда счет был 3:0, верили в команду, что сможете довести результат до победного?
«Конечно, без всяких сомнений. Наша команда была очень сконцентрированной на игре. Мы были очень уверенными в себе. Думаю, именно это позволило нам добиться достойного результата, поэтому смогли одержать победу.
Это был один из лучших матчей в моей карьере. Я очень концентрировался на этом матче. Знал, что такое «Реал», насколько непросто будет против них играть. Но мы добились классной победы. Это супер.
После матча отмечали. Все-таки победа над таким клубом. Команда чувствовала себя супер. Говорили, как нам это удалось».
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Реал». Начало – в 22:00.
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