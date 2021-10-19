Тете: «Конечно, верил во время 3:0 с «Реалом», что доведем до победы»

Полузащитник «Шахтера» поделился воспоминаниями о матчах против мадридского клуба в прошлом сезоне

Тете / фото - ФК «Шахтер»

Полузащитник «Шахтера» Тете поделился воспоминаниями о матчах против «Реала» в прошлом сезоне ЛЧ.

О чем год назад говорили футболисты, когда узнали, что против «Реала» не сможет сыграть целая группа футболистов?

«Наша команда сильна именно из-за этого. Предстоял сложный матч, плюс нет игроков, а нам нужно 11 футболистов в старте. У нас они были, мы добились достойной победы».

Когда счет был 3:0, верили в команду, что сможете довести результат до победного?

«Конечно, без всяких сомнений. Наша команда была очень сконцентрированной на игре. Мы были очень уверенными в себе. Думаю, именно это позволило нам добиться достойного результата, поэтому смогли одержать победу. Это был один из лучших матчей в моей карьере. Я очень концентрировался на этом матче. Знал, что такое «Реал», насколько непросто будет против них играть. Но мы добились классной победы. Это супер. После матча отмечали. Все-таки победа над таким клубом. Команда чувствовала себя супер. Говорили, как нам это удалось».

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Реал». Начало – в 22:00.