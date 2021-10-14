Тете – матче с «Зарей»: «Уверен, что мы проведем хорошую игру и надеюсь, что добьемся победы»
Полузащитник «Шахтера» Тете рассказал, как команда готовилась к следующей игре УПЛ во время международной паузы:
«Эта пауза была очень важна, это восстановление. Сейчас уже вернулись, полны сил, сконцентрированы на следующей игре. В пятницу важный матч, знаем, что будет непросто. Со всеми силами подойдем к этой игре.
Тренировки проходят хорошо несмотря на то, что некоторых ребят нет. Футболисты сборной играют, так же тренируются и не теряют темп. Хорошо, когда они вернутся, — будем помогать команде на одном уровне.
Матч с «Зарей» будет очень тяжелым, мы усердно тренируемся. Уверен, что мы проведем хорошую игру и надеюсь, что добьемся такой важной победы».
Во время перерыва на матчи сборных «горняки» получили пятидневный.
Игра «Шахтера» с «Зарей» откроет 11-й тур УПЛ. Встреча состоится в пятницу, 15-го октября в 17:00.
Таблица украинской Премьер лиги.
Напомним, один из матчей этого тура чемпионата был перенесен на неопределенный срок.
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