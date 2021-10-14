Тете – матче с «Зарей»: «Уверен, что мы проведем хорошую игру и надеюсь, что добьемся победы»

Тете / фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Тете рассказал, как команда готовилась к следующей игре УПЛ во время международной паузы:

Тренировки проходят хорошо несмотря на то, что некоторых ребят нет. Футболисты сборной играют, так же тренируются и не теряют темп. Хорошо, когда они вернутся, — будем помогать команде на одном уровне.

Матч с «Зарей» будет очень тяжелым, мы усердно тренируемся. Уверен, что мы проведем хорошую игру и надеюсь, что добьемся такой важной победы».