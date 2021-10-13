Официально. Матч 11-го тура УПЛ между «Рухом» и «Ингульцом» перенесен

Причиной стала вспышка коронавируса

фото - ФК Ингулец

В матче 11-го тура УПЛ «Ингулец» из Петрово должен был принять на своем поле «Рух».

Но как сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги, встречу перенесли на неопределенный срок.

Причиной этому стала вспышка коронавируса в стане гостей. COVID-19 был обнаружен у некоторых футболистов основной команды, в том числе и у всех вратарей из заявки.

Дата и время проведения матча будут оглашены позже. Изначально поединок был запланирован на 17 октября и должен был пройти в Кропивницком на стадионе «Звезда».

Напомним, ранее спарринги юниорской сборной Украины были отменены из-за коронавируса.