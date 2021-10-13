Еще один матч Полесья перенесен из-за коронавируса
Официально. Матч 11-го тура УПЛ между «Рухом» и «Ингульцом» перенесен
Причиной стала вспышка коронавируса
фото - ФК Ингулец
В матче 11-го тура УПЛ «Ингулец» из Петрово должен был принять на своем поле «Рух».
Но как сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги, встречу перенесли на неопределенный срок.
Причиной этому стала вспышка коронавируса в стане гостей. COVID-19 был обнаружен у некоторых футболистов основной команды, в том числе и у всех вратарей из заявки.
Дата и время проведения матча будут оглашены позже. Изначально поединок был запланирован на 17 октября и должен был пройти в Кропивницком на стадионе «Звезда».
Напомним, ранее спарринги юниорской сборной Украины были отменены из-за коронавируса.
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