Лидер «Метеллиста» признался в желании выступать за «Шахтер»
Тете: «Я думал об украинском гражданстве»
Бразилец признался, что ему будет несложно принять такое решение
Тете / Фото: Шахтер
Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Тете в интервью YouTube-каналу Бомбардир рассказал, что задумывался об украинском гражданстве.
«Я думал об этом. Это реально хорошая идея, поскольку в Украине есть лимит на количество легионеров. Сборная Украины? Я не знаю. Думаю об этом, но еще не знаю. Мне не было никакого труда адаптироваться в Украине. Сложно не будет, потому какое бы я решение ни принял, оно будет правильным, а правильные решения всегда легко принимать».
Напомним, ранее Тете принес «Шахтеру» победу над «Ингульцом».