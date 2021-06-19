Тиаго: «Левандовски должны были вручить «Золотой мяч» онлайн»

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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Тиаго считает, что Роберту Левандвоски должны были вручить «Золотой мяч». Слова игрока приводит The Guardian.

В субботу вы встретитесь с Робертом Левандовским в матче Испании и Польши на Евро. Вы уже говорили?

Он великолепный игрок, и если бы в прошлом году вручался «Золотой мяч», он бы его выиграл. Кажется несправедливым, что награду нельзя было вручить онлайн.

Развитие Роберта не только физическое, но и умственное. Каждый год он забивает более 30 голов, но продолжает тренироваться, совершенствуя то, что у него получается, и работает над тем, что у него не выходит. Вот что его делает. Прирожденный победитель, безупречный профессионал».