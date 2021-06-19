Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Тиаго: «Левандовски должны были вручить «Золотой мяч» онлайн»

Испания сыграет против Польши 19 июня
Футбол Евро-2020
17:15
Тиаго: «Левандовски должны были вручить «Золотой мяч» онлайн»
Фото: goal.com

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Тиаго считает, что Роберту Левандвоски должны были вручить «Золотой мяч». Слова игрока приводит The Guardian.

В субботу вы встретитесь с Робертом Левандовским в матче Испании и Польши на Евро. Вы уже говорили?

«Еще нет, но мы пообщаемся. Мы провели вместе шесть прекрасных лет, и это самое приятное в футболе – друзья, которых мы обретаем по пути.

Он великолепный игрок, и если бы в прошлом году вручался «Золотой мяч», он бы его выиграл. Кажется несправедливым, что награду нельзя было вручить онлайн.

Развитие Роберта не только физическое, но и умственное. Каждый год он забивает более 30 голов, но продолжает тренироваться, совершенствуя то, что у него получается, и работает над тем, что у него не выходит. Вот что его делает. Прирожденный победитель, безупречный профессионал».

Испания сыграет против Польши 19 июня в 22:00.

Онлайн трансляция матча Испания – Польша.

Видео трансляция матча Испания – Польша.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тиаго Алькантара Роберт Левандовски

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Левандовски: «Даже после удаления не терял надежды, что спасем матч»
Левандовски: «Даже после удаления не терял надежды, что спасем матч»
Футбол Евро-2020
15 июня 08:52
Левандовски может покинуть «Баварию» ради нового вызова
Левандовски может покинуть «Баварию» ради нового вызова
Футбол Бундеслига (Германия)
11 июня 09:40
Левандовски поедет на Евро без сменщика
Левандовски поедет на Евро без сменщика
Евро Сборные
8 июня 09:30
Левандовски признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге
Левандовски признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге
Футбол Бундеслига (Германия)
3 июня 18:11
Левандовски раскритиковал футбольный календарь
Левандовски раскритиковал футбольный календарь
Футбол Бундеслига (Германия)
1 июня 16:13
Левандовски готов покинуть «Баварию»
Левандовски готов покинуть «Баварию»
Футбол Бундеслига (Германия)
31 мая 08:54

Новости: Футбол

Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
Евро-2020
18:23
Ярмоленко пока не принимал решения по поводу контракта с «Вест Хэмом»
Ярмоленко пока не принимал решения по поводу контракта с «Вест Хэмом»
Сборная Украины
18:19
Каштру выбирает между двумя катарскими клубами
Каштру выбирает между двумя катарскими клубами
В мире
18:12
Венгрия сумела набрать очко в игре против Франции
Венгрия сумела набрать очко в игре против Франции
Евро-2020
17:56
Матч с Португалией Германия вновь начнет без чистого форварда
Матч с Португалией Германия вновь начнет без чистого форварда
Евро-2020
17:56
Евро-2020. Венгрия отобрала очки у Франции. Как это было
Евро-2020. Венгрия отобрала очки у Франции. Как это было
Евро-2020
17:47
«Кривбасс» подписал экс-защитника «Черноморца», «Ворсклы» и «Львова»
«Кривбасс» подписал экс-защитника «Черноморца», «Ворсклы» и «Львова»
Первая лига
17:37
«Шахтер» продолжает переговоры по защитнику «Сассуоло»
«Шахтер» продолжает переговоры по защитнику «Сассуоло»
Украинская Премьер-лига
17:29
Тиаго: «Левандовски должны были вручить «Золотой мяч» онлайн»
Тиаго: «Левандовски должны были вручить «Золотой мяч» онлайн»
Евро-2020
17:15
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Гвоздик: «В этой жизни Усик никогда не станет сильнее Джошуа»
Гвоздик: «В этой жизни Усик никогда не станет сильнее Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
18 июня 08:13
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
09:45
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
19:00
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
WEB
TV
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
21:00
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
22:00
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
21 июня 21:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
21 июня 22:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00