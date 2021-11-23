«Торино» обыграл «Удинезе» благодаря голам в начале двух таймов

Туринский клуб выиграл пятый матч в сезоне

Фото: twitter.com/TorinoFC_1906

«Торино» в матче 13 тура Серии А дома сумел обыграть «Удинезе».

Голами туринская команда забила в дебюте каждого тайма. Открыл счет Брекало, а во втором тайме отличился Бремер.

«Удинезе» отыграл один мяч под конец встречи, но развить успех команда не смогла, хоть и имела моменты.

«Торино» выиграл пятый матч в сезоне. Команда опередила «Удинезе» в таблице на три очка.

Серия А. 13-й тур:

«Торино» – «Удинезе» 2:1

Голы: Брекало, 8, Бремер, 48 – Форестери, 77

«Торино»: Милинкович-Савич, Айна (Синго, 63), Джиджи (Зима, 70), Буонджорно, Бремер, Войвода, Прат (Линетти, 63), Брекало (Пьяца, 82), Лукич, Побега, Белотти (Дзадза, 82).

«Удинезе»: Сильвестри, Молина, Нюйтинк (Арслан, 59), Самир, Родриго Бекао, Удоджи (Соппи, 78), Перейра, Пуссетто (Форестьери, 59), Уолас, Деулофеу (Самарджич, 83), Бету.