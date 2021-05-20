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Тотовицкий: «Возвращение Луческу и чемпионство «Динамо» – главные события сезона»

Лидер «Десны» рассказал о том, что ему запомнилось из прошедшей кампании
Футбол Украинская Премьер-лига
20 мая 18:34
Тотовицкий: «Возвращение Луческу и чемпионство «Динамо» – главные события сезона»
Андрей Тотовицкий / Фото - ФК Десна

Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий подвел итоги минувшего сезона в украинской Премьер-лиге. Также футболист выделил самых запомнившихся персонажей чемпионата.

Возвращение Луческу и чемпионство «Динамо» – главное событие завершившегося сезона УПЛ. Кулач – лучший бомбардир.

Удивило ли «Динамо»? Да. У них те же игроки, которые в прошлом сезоне чуть не заняли четвертое место, а в этом так уверенно выиграли чемпионат. Пример того, когда фактор тренера очень многое решает.

Сразу могу назвать Шапаренко. Мне кажется, у нас немного похож стиль игры, за счет дриблинга. Он очень сильно прибавил, ведет игру «Динамо», он очень активен. Мне очень нравятся футболисты, которые нацелены на атаку. Он – «восьмой номер», но играет в атаку, создает опасность, рискует.

И Кулача, конечно, отмечу. Он всегда был хорошим нападающим. Ему не нужно всю игру быть активным с мячом, он футболист, который будет иметь момент и реализует его.

В какой футбол играет «Десна»? Не сказал бы, что мы много контролируем мяч или сильно закрываемся. У нас разносторонний футбол. Можем и владеть инициативой, можем умышленно отдать инициативу и ловить на контратаках.

Напомним, Тотовицкий пропустил несколько матчей в концовке сезона из-за травмы.

Источник: Football.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Тотовицкий Мирча Луческу Николай Шапаренко Десна Динамо Киев Владислав Кулач

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