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«Тоттенхэм» без проблем обыграл «Брентфорд» и подобрался к топ-5 АПЛ
Команда Конте забила своему сопернику по мячу в каждом из таймов
07:52
Фото: Getty Images
В матче 14-го тура АПЛ «Тоттенхэм» принимал «Брентфорд».
Команда Антонио Конте забила сопернику в каждом из таймов: на 12-й минуте встречи случился автогол, а на 65-й отличился Сон Хын Мин.
В турнирной таблице АПЛ после этой победы «Тоттенхэм» поднялся на 6-е место, набрав 22 очка.
АПЛ, 14-й тур
«Тоттенхэм» – «Брентфорд» 2:0
Голы: Канос, 12, автогол, Сон Хын Мин, 65
«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Санчес, Дэвис, Скипп, Эмерсон (Танганга, 83), Хейбьерг, Лукас Моура (Уинкс, 77), Сон Хын Мин (Бергвейн, 87), Регилон, Кейн.
«Брентфорд»: Альваро Фернандес, Гуд, Янссон, Пиннок, Канос (Висса, 70), Оньека (Баптист, 56), Нергор, Янельт (Йенсен, 70), Генри, Тоуни, Мбемо.