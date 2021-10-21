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«Тоттенхэм» проиграл «Витессу» в Лиге конференций
Лондонцы играли без многих лидеров
22:05
Фото: twitter.com/MijnVitesse
«Тоттенхэм» в матче 3 тура группового раунда Лиги конференций проиграл «Витессу».
Единственный мяч забил Виттек под конец матча. Лондонцы играли резервным составом, но спасти матч им не удалось.
«Тоттенхэм» во второй раз потерял очки в своей группе. команда идет третьей в таблице с четырьмя очками.
Лига конференций. Группа G:
«Витесс» – «Тоттенхэм» 1:0
Гол: Виттек, 78
«Витесс»: Шуберт, Даса, Базур, Расмуссен, Дуки, Виттек (Гаек, 87), Тронстад, Беро, Дарфалу, Опенда (Ороз, 90), Фредериксен (Бейтинк, 85).
«Тоттенхэм»: Голлини, Танганга, Санчес, Родон, Дэвис, Алли, Уинкс, Ло Чельсо, Бергвейн, Хиль, Скарлетт (Маркандай, 75).
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