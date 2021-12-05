«Тоттенхэм» разгромил «Норвич» и остался впереди МЮ в таблице АПЛ
В 15-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» дома разгромил «Норвич».
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «шпор». Счет открыл Лукас Моура с передачи Сон Хын Мина.
Во втором тайме кореец отличился сам, доведя разрыв до крупного. Автором еще одного гола стал Санчес.
«Тоттенхэм» по-прежнему на одно очко опережает «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице. «Норвич», «Ньюкасл» и «Бернли» с 10 очками расположились в зоне вылета.
АПЛ, 15 тур
«Тоттенхэм» – «Норвич» 3:0
Голы: Лукас Моура, 10, Санчес, 67, Сон Хын Мин, 77
«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга (Доэрти, 62), Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон (Сессеньон, 22), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 80), Хейбьерг, Скипп, Кейн.
«Норвич»: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Омобамиделе, Уильямс, Маклин, Ле-Мелу (Дауэлл, 72), Гилмор (Соренсен, 81), Пукки, Ида (Сарджент, 69).Предупреждения: Регилон – Пукки, Гилмор
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