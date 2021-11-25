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«Тоттенхэм» сенсационно проиграл словенской «Муре» в Лиге конференций. Это первое поражение при Конте

Лондонский клуб играл в меньшинстве с 32-й минуты

Футбол Лига конференций UEFA
25 ноября 22:55
«Тоттенхэм» сенсационно проиграл словенской «Муре» в Лиге конференций. Это первое поражение при Конте
«Мура» – «Тоттенхэм» / Фото - eurosport
Лондонской «Тоттенхэм» в матче 5-го тура Лиги конференций неожиданно проиграл словенской «Муре» (2:1), идущей на пятом месте в чемпионате Словении. 

«Тоттенхэм» с 32-й минуты играл вдесятером – был удален Райан Сессеньон, получивший вторую желтую карточку.

Единственным забитым мячом в составе лондонцев отметился Харри Кейн.
Лига Европы. Группа G

«Мура» – «Тоттенхэм» 2:1 

Голы: Хорват, 11, Мароша, 90 – Кейн, 72

«Мура»: Обрадович, Коус, Карамарко, Горенц, Карничник, Штурм (Лотрич, 78), Пучко, Козар (Оуро, 62), Лорбек, Хорват (Ципот, 87), Мулахусейнович (Мароша, 62)

«Тоттенхэм»: Голлини, Доэрти (Дэвис, 53), Санчес, Родон (Дайер, 54), Танганга, Сессеньон, Алли (Сон Хын Мин, 54), Ндомбеле (Хейбьерг, 76), Скипп, Кейн, Хиль (Лукас Моура, 54)

Предупреждения: Горенц, Мулахусейнович, Козар, Штурм, Карамарко, Лорбек, Мароша – Алли, Сессеньон

Удаление: Сессеньон, 31

Отметим, что это первое поражение лондонского клуба после назначения Антонио Конте на пост главного тренера команды. 



Владимир Кириченко
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