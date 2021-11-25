Конте запрещает игрокам «Тоттенхэма» есть сливочное масло
«Тоттенхэм» сенсационно проиграл словенской «Муре» в Лиге конференций. Это первое поражение при Конте
Лондонский клуб играл в меньшинстве с 32-й минуты
25 ноября 22:55
«Мура» – «Тоттенхэм» / Фото - eurosportЛондонской «Тоттенхэм» в матче 5-го тура Лиги конференций неожиданно проиграл словенской «Муре» (2:1), идущей на пятом месте в чемпионате Словении.
«Тоттенхэм» с 32-й минуты играл вдесятером – был удален Райан Сессеньон, получивший вторую желтую карточку.
Единственным забитым мячом в составе лондонцев отметился Харри Кейн.
Лига Европы. Группа G
«Мура» – «Тоттенхэм» 2:1
Голы: Хорват, 11, Мароша, 90 – Кейн, 72
«Мура»: Обрадович, Коус, Карамарко, Горенц, Карничник, Штурм (Лотрич, 78), Пучко, Козар (Оуро, 62), Лорбек, Хорват (Ципот, 87), Мулахусейнович (Мароша, 62)
«Тоттенхэм»: Голлини, Доэрти (Дэвис, 53), Санчес, Родон (Дайер, 54), Танганга, Сессеньон, Алли (Сон Хын Мин, 54), Ндомбеле (Хейбьерг, 76), Скипп, Кейн, Хиль (Лукас Моура, 54)
Предупреждения: Горенц, Мулахусейнович, Козар, Штурм, Карамарко, Лорбек, Мароша – Алли, Сессеньон
Удаление: Сессеньон, 31
Отметим, что это первое поражение лондонского клуба после назначения Антонио Конте на пост главного тренера команды.
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