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«Тоттенхэм» ушел от поражения «Ренну» на старте Лиги конференций
Три из четырех мячей забили французы
16 сентября 22:05
Фото: twitter.com/staderennais
«Ренн» в 1-м туре группового этапа Лиги конференций сыграл вничью с «Тоттенхэмом».
Команды обменялись голами в каждом из таймов. При этом, три мяча забила французская сторона, один из который автогол.
Ничью лондонцам принес Хейбьерг, забивший на 76-й минуты.
Лига конференций. Группа G:
«Ренн» – «Тоттенхэм» 2:2
Голы: Тэт, 23, Лаборде, 72 – Баде, 11 (АГ), Хейбьерг, 76
«Ренн»: Сален, Траоре, Агерд, Баде, Трюффер (Мелинг, 79), Те, Бурижо, Сантамария (Мартен, 86), Лаборд, Гирасси (Тель, 90), Сулемана (Угошукву, 79).
«Тоттенхэм»: Голлини, Доэрти, Родон, Танганга, Дэвис, Лукас Моура (Скарлетт, 54), Ндомбеле (Алли, 79), Скипп, Кейн (Эмерсон, 54), Бергвейн (Хейбьерг, 30), Хиль.
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