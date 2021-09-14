Траоре – о переходе в «Шахтер»: «Мне понравился проект, команда играет в Лиге чемпионов»

Форвард также оценил работу с Де Дзерби

Фото: shakhtar.com

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре прокомментировал свой переход в клуб и работу с Роберто Де Дзерби.

Как тебе работа с Де Дзерби? Чем он отличается от других тренеров?

«Как человек, он - отличный парень, он очень много работает. Наслаждается работой с каждым из нас и пытается делать нас лучше. Он приходит и меняет игру. Он может мотивировать каждого».

Были ли другие варианты помимо Шахтера? Если да, то почему выбрал Шахтер?

«Да, были. Это из-за того, что мне понравился проект, команда играет в Лиге чемпионов. Я уже счастлив здесь».

Траоре забил уже пять матчей в УПЛ в шести встречах.