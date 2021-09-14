Травма года. Защитник нидерландского «Херенвена» сломал челюсть, когда ел морковь

Шведский игрок, наверное, сам в шоке

Рами Каиб / фото - Eurosport

Шведский защитник «Херенвена» Рами Каиб получил серьезную травму очень странным способом, сообщает Voetbalzone.

В одном из матчей внутреннего чемпионата футболист получил сильный удар в область челюсти, но в клубе не обратили на это внимания и провели обследование.

Игрок продолжил тренироваться с командой и спокойно ел, все что сам захотел.

Но когда Каиб решил полакомиться морковкой, случился казус – челюсть игрока не выдержала нагрузки и треснула. Теперь защитник пропустит около 3 недель.

Напомним, голкипер нидерландского «Аякса» может пополнить ряды чемпионов Италии.