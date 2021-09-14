«Интер» может подписать голкипера «Аякса» на замену Хандановичу
Травма года. Защитник нидерландского «Херенвена» сломал челюсть, когда ел морковь
Шведский игрок, наверное, сам в шоке
Рами Каиб / фото - Eurosport
Шведский защитник «Херенвена» Рами Каиб получил серьезную травму очень странным способом, сообщает Voetbalzone.
В одном из матчей внутреннего чемпионата футболист получил сильный удар в область челюсти, но в клубе не обратили на это внимания и провели обследование.
Игрок продолжил тренироваться с командой и спокойно ел, все что сам захотел.
Но когда Каиб решил полакомиться морковкой, случился казус – челюсть игрока не выдержала нагрузки и треснула. Теперь защитник пропустит около 3 недель.
Напомним, голкипер нидерландского «Аякса» может пополнить ряды чемпионов Италии.
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