Травма Соболя оказался несерьезной

Защитник сыграет с Боснией и Герцеговиной

Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь избежал тяжелой травмы.

Он получил ее в матче с Финляндией (2:1), где был заменен в перерыве. Впрочем, новости оказались утешительными для сборной и игрока.

Футболист успел восстановиться и принял участие в предматчевой тренировке в общей группе, сообщает УАФ. Он сможет сыграть с Боснией и Герцеговиной.

Встреча состоится 12 октября.

Онлайн трансляция Украины – Босния и Герцеговина.

