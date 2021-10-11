На чемпионат Европы в Украине не пустят спортсменов из России
Травма Соболя оказался несерьезной
Защитник сыграет с Боснией и Герцеговиной
11 октября 22:42
Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь избежал тяжелой травмы.
Он получил ее в матче с Финляндией (2:1), где был заменен в перерыве. Впрочем, новости оказались утешительными для сборной и игрока.
Футболист успел восстановиться и принял участие в предматчевой тренировке в общей группе, сообщает УАФ. Он сможет сыграть с Боснией и Герцеговиной.
Встреча состоится 12 октября.
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