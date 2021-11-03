Тренер «Агробизнеса» назвал слабое место «Шахтера» перед матчем с «Реалом»

Чижевский рассказал, без чего «горнякам» будет сложно добиться положительного результата

Александр Чижевский / Фото - Карпаты Львов

Главный тренер «Агробизнеса» и бывший игрок «Шахтера» Александр Чижевский поделился мыслями в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Встреча состоится уже сегодня, 3 ноября.

На мой взгляд, в последнее время «Шахтер» переусердствовал в стремлении контроля над мячом и до реальных угроз воротам соперников дело доходит все реже. Ведь, вспомните, и до травмы центрфорварда Лассины Траоре голы давались дончанам с трудом. Ситуация усугубилась после того, как Траоре надолго выбыл из строя, поэтому и не удивительно, что «горняки» умудрились еще не забить в групповом турнире Лиги чемпионов. Как и еще одна украинская команда – «Динамо», у которой также уязвимое место – нападение. А без голов нет положительного результата.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Реал» – «Шахтер». Начало – в 19:45.