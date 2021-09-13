Тренер «Бенфики»: «Динамо» так же сильно, как «Бавария» или «Барселона»

Жорже Жезуш / Фото: Twitter

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказался о грядущей встрече с «Динамо» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит Record.

Для меня «Динамо» так же сильно, как «Бавария» и «Барселона». Не смотрю на киевлян иначе, чем на других соперников.

Подавляющее большинство тренеров придерживаются той же идеи, что и Луческу. Они верят в систему на 100% и работают по ней. Он считает, что это лучший способ победить. Мы знаем, в чем идея игры Луческу. Вряд ли он поменяет систему игры.

Будем играть против хорошей команды как «Бенфика» и другие. Не чувствую, что «Динамо» сильно отличается от других.

Судя по игровым моментам, у киевлян сильная команда в позиционных атаках. У них хорошая идея, мне она нравится. Нам нужно попытаться остановить двух-троих самых важных игроков для их организации. Нужно посмотреть, сможем ли нейтрализовать их самую сильную сторону – позиционные атаки».