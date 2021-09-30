Куман – о 0:3 от «Бенфики»: «Мое будущее не в моих руках»
Тренер «Бенфики»: «Думал, мы пропустим, но команда очень здорово сыграла в защите»
Португальцы обыграли «Барселону»
30 сентября 14:19
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал сайту UEFA победу над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов.
«Я знал, что нам нужно забить больше одного мяча, чтобы победить «Барселону».
Думал, что мы пропустим в этой игре, но команда очень здорово сыграла в защите».
«Бенфика» занимает второе место в таблице. Каталонцы с 0 в графе очков идут последними.
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