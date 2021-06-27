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Тренер Дании: «Я всегда говорил, что Дольберг — фантастический бомбардир»

Форвард поучаствовал в разгроме валлийцев
Футбол Евро-2020
08:15
Тренер Дании: «Я всегда говорил, что Дольберг — фантастический бомбардир»
фото - France24

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился с Bold своими впечатлениями от разгромной победы над сборной Уэльса и особо выделил форварда «Ниццы» Каспера Дольберга:

«Я немного предчувствовал это, я разговаривал с ним. Я всегда говорил, что он фантастический бомбардир.

Он был свеж и хотел играть, и вряд ли все могло сложиться иначе – он забил на своем бывшем домашнем стадионе. У меня было такое предчувствие, а Каспер был великолепен».

Дольберг появился в старте вместо травмированного Юcсуфа Поульсена и своим дублем помог датчанам разгромить Уэльс со счетом 4:0.

Теперь Дания будет ждать результат матча Нидерланды – Чехия, чтобы узнать, с кем им предстоит встретится в 1/4 финала Евро-2020. 


Павел Харченко
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Уэльс – Дания Кристиан Эриксен Гарет Бэйл

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