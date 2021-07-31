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Тренер «Динамо» – о сенегальском новичке: «Он нам поможет и усилит»

Костюк прокомментировал подписание 18-летнего полузащитника
Футбол Украинская Премьер-лига
20:12
Тренер «Динамо» – о сенегальском новичке: «Он нам поможет и усилит»
Игорь Костюк / Фото - Динамомания

Главный тренер юношеской команды «Динамо» Игорь Костюк оценил подписание сенегальского полузащитника Самба Диалло.

Возможно ли дальнейшее усиление команды? Все в процессе, заявляем игроков. У нас есть ребята в академии, будем ориентироваться на них. Сегодня уже на замене было два игрока из нашей академии 2005 года рождения.

Плюс заявляем игрока из Сенегала. Должен пройти его трансфер. Думаю, что он нам поможет и усилит, это перспективный футболист. Трансферное окно пока открыто, будем просматривать игроков и двигаться в сторону усиления.

Ранее новичок «Динамо» Денис Антюх рассказал, как праздновал день рождения на футбольном поле.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Игорь Костюк

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