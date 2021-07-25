Тренер «Металлиста 1925»: «У нашей команды есть свой почерк»

Валерий Кривенцов / Фото - Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов оценил в интервью пресс-службе клуба готовность команды к сезону. Также специалист поделился ожиданиями от матча первого тура УПЛ против «Руха». Встреча состоится уже сегодня, 25 июля.

У нашей команды есть свой почерк, которого мы намерены придерживаться. Новички еще не до конца поняли наши идеи, однако мы в основном сохранили костяк команды, поэтому проблем возникнуть не должно.

Наша задача на сезон – сохранить место в Премьер-лиге и при этом демонстрировать игру, которая нравится зрителям. Для этого мы продолжаем работу на трансферном рынке и, надеюсь, скоро сможем объявить о появлении у нас нового нападающего.