Тренер «Металлиста 1925»: «У нашей команды есть свой почерк»
Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов оценил в интервью пресс-службе клуба готовность команды к сезону. Также специалист поделился ожиданиями от матча первого тура УПЛ против «Руха». Встреча состоится уже сегодня, 25 июля.
У нас было достаточно времени, чтобы выполнить весь запланированный объем работ. Поэтому мы с позитивными эмоциями подходим к первому туру. Волнения нет – есть желание стартовать.
У нашей команды есть свой почерк, которого мы намерены придерживаться. Новички еще не до конца поняли наши идеи, однако мы в основном сохранили костяк команды, поэтому проблем возникнуть не должно.
Наша задача на сезон – сохранить место в Премьер-лиге и при этом демонстрировать игру, которая нравится зрителям. Для этого мы продолжаем работу на трансферном рынке и, надеюсь, скоро сможем объявить о появлении у нас нового нападающего.
Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Металлист 1925» – «Рух» онлайн. Начало – в 17:00.
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