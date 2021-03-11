Гвардиола: «У «Саутгемптона» было много игроков в центральной линии, нам было очень сложно»
Тренер «Саутгемптона»: «Мы забили два мяча на этом стадионе, что удается далеко не каждой команде»
«Святые» уступили «Ман Сити»
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал BBC поражение от «Манчестер Сити» (2:5) в матче АПЛ.
«Не на такой результат мы рассчитывали. Думаю, что он заслуженный, потому что соперник доминировал во втором тайме и все время был у наших ворот. Первый момент «Сити» был создан после 15 стартовых минут, до тех пор только мы играли в футбол.
Мы сыграли смело и организованно, к тому же обновленной командой, потому что мы даже не ожидали, что столько игроков будет на непривычных позициях. Мы забили два мяча на этом стадионе, что удается далеко не каждой команде. Не лучший результат, но качество игры меня устроило».
«Саутгемптон» проиграл третий матч в пяти встречах.
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