Тренер «Саутгемптона»: «Мы забили два мяча на этом стадионе, что удается далеко не каждой команде»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал BBC поражение от «Манчестер Сити» (2:5) в матче АПЛ.

Мы сыграли смело и организованно, к тому же обновленной командой, потому что мы даже не ожидали, что столько игроков будет на непривычных позициях. Мы забили два мяча на этом стадионе, что удается далеко не каждой команде. Не лучший результат, но качество игры меня устроило».