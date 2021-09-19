«Манчестер Сити» без Зинченко потерял очки с «Саутгемптоном»
Тренер «Саутгемптона»: «Ничья с «Манчестер Сити» кажется победой»
Команды не выявили победителя
11:53
Фото: BBC
Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль высказался BBC о ничьей с «Манчестер Сити» (0:0) в 5-м туре АПЛ.
«Матч выдался очень сложным, но мы этого ожидали.
Должен сказать, что тактически это один из лучших матчей «Саутгемптона» с тех пор, как я возглавил команду. Ребята показали потрясающую игру. Мы четыре раза трансформировались по ходу игры, поэтому горжусь тем, что сделали футболисты. У нас были шансы на победу. Против такого соперника нужно тратить много энергии, но у них возникли серьезные проблемы с нашей схемой 4-4-2.
Нельзя сказать, что мы плохо поработали сегодня. Ничья кажется победой».
«Ман Сити» во второй раз в сезоне потерял очки.
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