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Тренер сборной Болгарии раскрыл часть состава на матч с Украиной

Команды проведут товарищескую встречу
Футбол Сборная Украины
18:23
Тренер сборной Болгарии раскрыл часть состава на матч с Украиной
Сборная Украины / фото - УАФ

11 ноября в Одессе сборная Украины проведет контрольный матч с Болгарией.

Главный тренер соперника Ясен Петров на пресс-конференции назвал футболистов, которых точно вызовет на эту встречу. Правда специалист назвал не полный состав, а лишь 10 исполнителей.

Речь идет об игроках, которые выступают за границей, а не во внутреннем чемпионате.

Болгарские легионеры, которые примут участие в матче с Украиной.

Защитники: Васил Божиков («Слован», Словакия), Петко Христов («Специ», Италия), Димитр Велковский («Серкль Брюгге», Бельгия), Эдисон Йорданов («Вестерло», Бельгия).

Полузащитники: Георгий Костадинов («Арсенал Тула», Россия), Кристиян Малинов («Левен», Бельгия), Илиян Илиев («Аполлон Лимассол», Кипр), Момчил Цветанов («Кангвон», Южная Корея),

Нападающие: Атанас Илиев («Асколи», Италия), Станислав Иванов («Чикаго Фэйр», США).

Накануне Александр Петраков вернул в состав сборной Украины Руслана Малиновского и Дениса Гармаша.

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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сборная Украины (футбол) сборная Болгарии (футбол)

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